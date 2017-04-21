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Белорус Станислав Божков - победитель велогонки "Тур Мерсина"
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24 Апреля 2017 12:06

Белорус Станислав Божков - победитель велогонки "Тур Мерсина"

Гонщик велоклуба "Минск" выиграл общий зачет международных соревнований в Турции. А второе место в генеральной классификации занял еще один представитель белорусской команды - Эдуард Ворганов. Велогонщики "Минска" также удостоены приза лучшей команды "Тура Мерсина" этого года. 

  

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