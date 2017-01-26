Спорт
26 Января 2017 19:21
Беларусь заняла 11 место на чемпионате мира по гандболу
11 место на чемпионате мира. Мужская сборная Беларуси по гандболу по итогам еще продолжающегося турнира во Франции оказалась выше России, Исландии, Македонии и Польши. Тем не менее, за турнир своей молодой команде тренер Юрий Шевцов поставил невысокую оценку.
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