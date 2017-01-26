Беларусь заняла 11 место на чемпионате мира по гандболу

26 Января 2017 19:21

11 место на чемпионате мира. Мужская сборная Беларуси по гандболу по итогам еще продолжающегося турнира во Франции оказалась выше России, Исландии, Македонии и Польши. Тем не менее, за турнир своей молодой команде тренер Юрий Шевцов поставил невысокую оценку.