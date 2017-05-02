Беларусь выиграла у Франции 4:1

2 Мая 2017 12:12

Сборная Беларуси по хоккею в заключительном поединке Евровызова уверенно обыгрывает Францию в Бордо 4:1 и тем самым берет реванш за воскресное поражение 1:3. Сергей Костицын, Павлович, Стефанович и Лингле накануне забрасывали - Трей, реализовав буллит, не позволил Кевину Лаланду записать шот-аут в свой актив.

По итогам этих двух игр сформировался окончательный состав белорусов на планетарный форум: девятым лишним защитником оказался Николай Стасенко, Максим Парфеевец лишний нападающий.

Уже завтра 25 хоккеистов и тренерский штаб отправится в Париж, где 5 мая стартует на чемпионате мира поединком против Финляндии - прямая трансляция встречи на нашем телеканале начнется в 17:15.