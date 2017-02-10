11 Февраля 2017 21:21

Свой авторитет на международной спортивной арене наша страна в эти дни подтверждает и на "Минск-Арене". Беларусь впервые в истории принимает этап Кубка мира по шорт-треку - заключительный в сезоне.

В чем особенности вида спорта, кто приехал в Минск и какой сюрприз организаторы старта подготовили болельщикам и гостям турнира - расскажет Станислав Липский. Невероятный триумф австралийца Стивена Брэдбери в финале Олимпиады в Солт-Лейк-Сити вывел шорт-трек на тот момент на поистине невиданный пик популярности, запустив в спорт новое выражение doing a Bradbury, что означает "выиграть, не приложив к этому никаких усилий".

На дистанции 1000 метров в решающем забеге на финишной прямой упали все четыре претендента на медаль, а Брэдбери, ехавший спокойно последним, миновал завал и выиграл олимпийское золото.

Тогда белорусский шорт-трек еще только делал первые шаги в суверенном спорте: сегодня Беларусь - хозяйка этапа Кубка мира: "Минск-Арена" принимает старт.

Вид спорта - неприхотливый в отличие от конькобежного спорта, забег проходит внутри хоккейной коробки, где нанесена специальная разметка. Длина круга - 111 метров, развиваемая скорость - до 50 км в час.

Еще одно отличие заключается в коньке - в конькобежном спорте используется система клап-скейты - здесь лезвие неподвижно - статично.

В Минск на турнир приехали представители 23 стран мира, включая единственного шестикратного олимпийского чемпиона по шорт-треку, представителя сборной России Виктора Ана (правда, интервью он принципиально никому не дает, атлет выступает только в эстафете) и первого человека на планете, выбежавшего в шорт-треке из 40 секунд на дистанции 500 метров - американца Джей Ара Сельски.

Фан-зона - гостям турнира: каждому, кто придет на старт, организаторы обещают сеанс бесплатного катания на коньках, здесь же конкурсы и различные аттракционы. Завтра турнир завершится, лучший из белорусов пока Евгений Рыжов - он стал девятым на дистанции 1000 метров. Финалы эстафет в воскресенье стартуют в 17:00, а соревновательная программа - в 9 утра.