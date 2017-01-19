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Беларусь совместно с Латвией будет бороться за право принять чемпионат мира по хоккею в 2021 году
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19 Января 2017 19:02

Беларусь совместно с Латвией будет бороться за право принять чемпионат мира по хоккею в 2021 году

Сегодня в городской ратуше состоялось официальное подписание соглашения о совместном проведении планетарного форума, а также был представлен логотип турнира. В случае победы этого проекта игры пройдут в Минске и Риге. Конкурент белорусско-латвийского союза - Финляндия. Инициатором подобного решения стали наши северо-западные соседи, но так как Беларусь была готова сама организовать и провести чемпионат, полуфиналы и финал отданы Минску.

Напомним, чемпионат мира по хоккею Минск принимал в 2014-м, Рига - в 2006-м. Окончательное решение о месте проведения турнира примут уже 19 мая в Кельне.

  

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