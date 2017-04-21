Беларусь - Швейцария: итоги жеребьевки перед большой игрой

21 Апреля 2017 15:00

Александра Саснович - Виктория Голубич - афиша первой встречи полуфинала Кубка Федерации между сборными Беларуси и Швейцарии. За ними на корт по итогам жеребьевки выйдут Арина Соболенко - второй номер нашей команды - и лидер швейцарок Тимеа Бачински, она - 22-я ракетка мирового рейтинга. Отметим, жеребьевка - это, скорее, формальность, ведь в воскресенье Бачински все равно будет противостоять Саснович, а Соболенко встретится с Голубич.

Игра начнется завтра в 13 часов на "Чижовка-Арене". В воскресенье сначала два одиночных матча, старт в 12:00, затем парный - Ольга Говорцова и Вера Лапко сыграют с Белиндой Бенчич и Мартиной Хингис. Прямые трансляции будет вести телеканал "Беларусь 5".