Спорт
21 Апреля 2017 15:00
Беларусь - Швейцария: итоги жеребьевки перед большой игрой
Александра Саснович - Виктория Голубич - афиша первой встречи полуфинала Кубка Федерации между сборными Беларуси и Швейцарии. За ними на корт по итогам жеребьевки выйдут Арина Соболенко - второй номер нашей команды - и лидер швейцарок Тимеа Бачински, она - 22-я ракетка мирового рейтинга. Отметим, жеребьевка - это, скорее, формальность, ведь в воскресенье Бачински все равно будет противостоять Саснович, а Соболенко встретится с Голубич.
Игра начнется завтра в 13 часов на "Чижовка-Арене". В воскресенье сначала два одиночных матча, старт в 12:00, затем парный - Ольга Говорцова и Вера Лапко сыграют с Белиндой Бенчич и Мартиной Хингис. Прямые трансляции будет вести телеканал "Беларусь 5".
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