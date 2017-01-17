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Беларусь - Хорватия. Третий матч сборной на ЧМ по гандболу смотрите в 22:45
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16 Января 2017 15:10

Беларусь - Хорватия. Третий матч сборной на ЧМ по гандболу смотрите в 22:45

Сегодня нашими соперниками будут хорваты. Букмекеры не верят в белорусов. Коэффициент на победу достигает 17.  Впрочем, от белорусской команды, в которой много молодежи, можно ждать сюрприза.

Прямая трансляция встречи в 22:45 на "Беларусь 5".

 

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