Беларусь продолжает готовиться ко вторым Европейским играм

21 Января 2017 21:15

Задача провести турнир на высочайшем уровне была поставлена Главой государства. Сегодня в Совете Министров состоялось заседание оргкомитета под руководством премьер-министра Беларуси Андрея Кобякова. Проект плана мероприятий по подготовке и проведению игр уже подготовлен и должен быть утвержден в течение трех месяцев.

Буквально на следующей неделе в Лозанне пройдет заседание Исполкома Европейских олимпийских комитетов, где будет рассмотрен доклад о готовности нашей страны к соревнованиям. Две недели назад представители организации посетили объекты Минска, которые будут задействованы при проведении Европейских игр. Наши гости дали весьма высокую оценку увиденному.

Какие виды спорта будут представлены в программе Европейских игр, пока точно не известно. Их должно быть от 14-ти до 17-ти. В выборе видов спорта, а также спортивных объектов, где будут соревноваться спортсмены, учитывается мнение принимающей стороны и Европейских олимпийских комитетов. Список станет известен 26 января, однако окончательно программа будет утверждена в марте во время подписания контракта с организацией. Предварительно соревнования пройдут в четырех кластерах. Это "Минск-Арена", "Чижовка-Арена", Дворец спорта и СОК "Олимпийский". Будет задействован и спорткомплекс в Уручье, который примет стрелковые виды и некоторые из единоборств.

Бюджет Европейских игр пока не утвержден, однако, по заверению организаторов, он будет небольшим. Все расходы, связанные с проведением старта, максимально будут компенсироваться доходами от продажи билетов, прав на телевещание и маркетинговой программы. Европейские игры пройдут летом 2019 года.