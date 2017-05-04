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Беларусь принимает чемпионат мира по таиландскому боксу
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5 Мая 2017 07:19

Беларусь принимает чемпионат мира по таиландскому боксу

Накануне во Дворце спорта прошла церемония открытия, сегодня в 15 часов начнутся первые бои. В Минске собралось около полутысячи спортсменов со всей планеты. Муай-тай надеется уже в ближайшие годы пробиться в программу летних Олимпийских игр. В таком случае медальная копилка Беларуси станет еще тяжелее.

К слову, чемпионат мира продлится до 12 мая.

  

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