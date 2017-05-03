Главная>>Агентство теленовостей>>Спорт>>Беларусь получила право проведения женского чемпионата мира по баскетболу U-17
Спорт
RSS
Беларусь получила право проведения женского чемпионата мира по баскетболу U-17
Скачать Поделиться

3 Мая 2017 15:16

Беларусь получила право проведения женского чемпионата мира по баскетболу U-17

Пока женская сборная Беларуси готовится к июньскому Евробаскету, наша страна получила право проведения женского чемпионата мира по баскетболу U-17. Информация появилась в официальном твиттере ФИБА. Турнир пройдет летом следующего года.

 

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =