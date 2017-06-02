Беларусь отмечает Международный олимпийский день

3 Июня 2017 12:01

Спортивные акции сегодня проходят по всей стране. У праздника богатая - почти 70-летняя история. Движение поддержали и регионы. А центром олимпийского дня стал Минск.

В столичном парке имени Горького работает наш корреспондент Павел Капуцкий (прямое включение). Здесь организовано 25 спортивных площадок, начиная с популярных футбола, баскетбола, гандбола и заканчивая керлингом, американским футболом и гольфом. В прошлом году в олимпийском дне участвовали около трех тысяч человек.

В этом, по ощущениям, цифры сопоставимы, хотя точной статистики еще нет. Официально олимпийский - это 23 июня, но никакого противоречия нет: страны могут сами выбирать дату. Беларусь приурочила празднования к Международному дню защиты детей. 3-го июня выбрали также Молдова, Украина и Литва. Все участники получают подарки: майки, кепки, браслеты, значки с олимпийской символикой. Это, конечно, не настоящие Олимпийские игры, но соревновательный дух в воздухе витает. На некоторых площадках борьба ожесточенная.

Для участников действует дресс-код: кроссовки. В основном здесь собрались дети. Вовлечение в занятия спортом – одна из основных задач нынешнего олимпийского дня. После соревнований детишки получат информацию, где можно продолжить занятия на более серьезном уровне.

Кого-то тренеры уже, что называется, взяли на карандаш. Сейчас у ребят летние каникулы, но уже в сентябре в спортивных секциях ожидается приток новичков. Так что, не исключаю: этот олимпийский день через 15-20 лет даст свои плоды в виде олимпийских призеров.