RSS Спорт

3 Июня 2017 09:00

Беларусь отмечает Международный олимпийский день

"Двигайся! Изучай! Открывай!". Под таким девизом Беларусь отмечает сегодня Международный олимпийский день. Праздник спорта в Минске пройдет в парке имени Горького на площадках возле катка хоккейного клуба "Юность" и начнется буквально через час. Будут представлены детская легкая атлетика, баскетбол, хоккей на траве, стрельба из лазерного оружия, гребля, фехтование и даже гольф. Это далеко не весь список видов спорта, за участие в которых можно получить значок. А собрав пять, - брендированный силиконовый браслет. Мастер-классы проведут знаменитые спортсмены, в том числе представители футбольного клуба БАТЭ.