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Беларусь – Канада. Прямая трансляция в 17:10 на "Беларусь 1"
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8 Мая 2017 09:23

Беларусь – Канада. Прямая трансляция в 17:10 на "Беларусь 1"

Поединком против сборной Канады команда Беларуси продолжит свое выступление на хоккейном чемпионате мира. Соперник непростой. Канадцы - действующие чемпионы мира и Олимпиады. Уже известно, что место в воротах сборной Беларуси займет Михаил Карнаухов, вторым вратарем будет Виталий Трус. Напомним, на старте турнира белорусы потерпели два поражения - от финов и чехов. Прямая трансляция матча с Канадой начнется в 17:10 на "Беларусь 1".

  

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