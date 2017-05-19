19 Мая 2017 15:40

Беларусь и Латвия примут чемпионат мира по хоккею в 2021 году. Интрига разрешилась в Кельне. Голосование прошло на ежегодном конгрессе Международной федерации хоккея.

Совместная заявка Беларуси и Латвии одержала победу над Финляндией. Борьба получилась упорной - понадобился даже второй тур. В итоге с преимуществом 55 на 52 голоса торжествуют Минск и Рига.

За голосованием прямо из Кельна следил наш корреспондент Станислав Липский (по телефону).

Уже известны точные даты. Планетарный форум пройдет с 7 по 23 мая.

У болельщиков не будет проблем с пересечением границы. Вместо виз разрешением на въезд в Беларусь станет билет на матч.

Слоган будущего чемпионата тут как нельзя кстати: "Страсть. Без границ". Подобный опыт успешно применялся в 2014 году во время первого для нашей страны чемпионата мира по хоккею. Планируется, что с нашей стороны для хоккейного праздника будет задействована 15-тысячная "Минск-Арена".

Остальная инфраструктура для спортивного праздника тоже полностью готова - еще свежи воспоминания у болельщиков от фееричного турнира, который установил рекорд по посещаемости. Заметим, что главные матчи турнира - полуфиналы и финал - пройдут именно в Минске. В Риге состоятся поединки группового раунда и четвертьфинал.