Беларусь – Финляндия. Развязка Рождественского турнира сегодня в 6 вечера

7 Января 2017 09:05

И снова в финале! Команда Беларуси вчера обеспечила себе участие в главном матче Рождественского турнира на приз Президента. Хозяева на "Чижовка-Арене" уверенно обыграли швейцарцев 6:0. По итогам группового этапа на счету Александра Лукашенко пять шайб и три результативные передачи. В ключевом матче группы В Финляндия обыграла Словакию 5:3.

Именно с финнами белорусы и оспорят победу в турнире. Начало матча - в 6 вечера. А до этого бронзу разыграют команды Объединенных Арабских Эмиратов и Словакии.