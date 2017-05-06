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Беларусь - Чехия: надеемся на победу! Прямая трансляция на "Беларусь 1"
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6 Мая 2017 09:04

Беларусь - Чехия: надеемся на победу! Прямая трансляция на "Беларусь 1"

Сборная Беларуси по хоккею проведет сегодня второй поединок группового раунда чемпионата мира. В Париже команда Дейва Льюиса встретится с чехами. Матч начнется в 17:10 по белорусскому времени. Прямую трансляцию будет вести "Беларусь 1"

Наши сегодняшние соперники накануне уступили канадцам. Белорусы же в стартовом матче против команды Финляндии сумели сравнять счет, проигрывая 0:2. Однако пропустили третью шайбу в свои ворота за десять минут до финальной сирены. Итоговый счет - 3:2 в пользу Финляндии.

  

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