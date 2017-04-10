Беларусь - Австрия. Три дня напряженного противостояния

10 Апреля 2017 21:26

Сборная Беларуси по теннису пробивается в плей-офф за право выйти в Мировую группу Кубка Дэвиса. За три дня напряженного противостояния на кортах столичного Дворца тенниса - наши спортсмены показали не просто яркую игру, а буквально несокрушимую волю к победе - ведь на кону возвращение в мировую элиту тенниса, где белорусов не было вот уже 10 лет. О красивой и долгожданной победе - Андрей Козлов.

Напряжение, которое повисло над кортами Дворца тенниса, улетучилось в одночасье. Илья Ивашко, сломавший даже ракетку во время поединка против австрийца Геральда Мельцера, это говорит о высоком градусе игры, уже не мог сдержать эмоций. И тут же попал в объятия всей команды.

Еще после поражения от Егора Герасимова Геральд Мельцер говорил, что с Ильей Ивашко у него будет проблем куда меньше. На деле же все оказалось иначе - именно победа нашего теннисиста выводит в плей-офф за право выступить в Мировой группе Кубка Дэвиса.

Победа стала ключевой, и пятый матч, который не решал совершенно ничего, решено было даже не проводить. 3:1 - победа Ивашко по партиям. 3:1 - виктория белорусов по итогам четырех матчей.

Начиналось же противостояние между белорусами и австрийцами не менее красиво. Даже в первый день при сумасшедшем зрительском ажиотаже. И Егор Герасимов, и Илья Ивашко уверенно разделались с более рейтинговыми оппонентами. И даже поражение в парной встрече не испортило общего впечатления - тот матч, что называется, мог сложиться в любую сторону.

Этот сезон в Кубке Дэвиса со времен побед Максима Мирного и нынешнего капитана команда Владимира Волчкова стал самым ярким. И спустя 10 лет белорусы могут вернуться в элиту мирового тенниса. Соперника по жеребьевке мы узнаем завтра.

Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко матчи Кубка Дэвиса пропустить не могла, и уже после поздравила всю команду в своем "Твиттере".

Женская же сборная, пока без участия восстанавливающейся после рождения сына Виктории, готовится выступить в полуфинале Мировой группы Кубка федерации, то есть в четверке лучших команд планеты. Все игры пройдут на "Чижовка-Арене" 22 и 23 апреля. В соперницах - теннисистки из Швейцарии.