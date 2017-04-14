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БАТЭ вновь не может обыграть брестское "Динамо"
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16 Апреля 2017 12:15

БАТЭ вновь не может обыграть брестское "Динамо"

В заключительном матче 3-го тура чемпионата Беларуси борисовчане на выезде поделили очки с южанами - 1:1. Поединок посетили более девяти тысяч болельщиков. На прошлой неделе в первой полуфинальной игре Кубка страны брестчане обыграли "желто-синих" 2:0.


  

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