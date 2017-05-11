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БАТЭ останется лидером по окончании 7 тура
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11 Мая 2017 15:22

БАТЭ останется лидером по окончании 7 тура

Накануне чемпионы Беларуси обыграли дома "Ислочь", 2:0. 7 тур сегодня продолжится четырьмя матчами. "Шахтер" - "Славия". "Торпедо-БелАЗ" - "Крумкачы". "Неман" - "Нафтан". "Городея" - "Днепр".

 

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