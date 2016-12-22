21 Декабря 2016 12:20

Один из четырех. Борисовский БАТЭ-БГУ - единственный белорусский клуб, который продолжит выступать на волейбольной евроарене. В 1/16 финала Кубка вызова клуб был сильнее другого коллектива из Беларуси - "Легиона" из Обухово. В ответной игре борисовчане уступили 2:3, но в первой были сильнее 3:0. Новоуренгойский "Факел" - соперник БАТЭ в 1/8 финала.

А ведь на его месте мог быть солигорский "Шахтер". Но в обоих матчах "Факел" справился с "горняками" 3:1 и 3:0.

"Строитель" вновь уступил итальянской "Пьяченце" со счетом 1:3 и не сыграет в 1/16 финала Кубка ЕКВ.