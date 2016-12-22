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БАТЭ-БГУ - единственный белорусский клуб, который продолжит выступать на волейбольной евроарене
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21 Декабря 2016 12:20

БАТЭ-БГУ - единственный белорусский клуб, который продолжит выступать на волейбольной евроарене

Один из четырех. Борисовский БАТЭ-БГУ - единственный белорусский клуб, который продолжит выступать на волейбольной евроарене. В 1/16 финала Кубка вызова клуб был сильнее другого коллектива из Беларуси - "Легиона" из Обухово. В ответной игре борисовчане уступили 2:3, но в первой были сильнее 3:0. Новоуренгойский "Факел" - соперник БАТЭ в 1/8 финала.
А ведь на его месте мог быть солигорский "Шахтер". Но в обоих матчах "Факел" справился с "горняками" 3:1 и 3:0.
"Строитель" вновь уступил итальянской "Пьяченце" со счетом 1:3 и не сыграет в 1/16 финала Кубка ЕКВ. 

 

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