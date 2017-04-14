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14 Апреля 2017 19:49

Баскетбольная команда "Цмоки-Минск" становится чемпионом женского чемпионата Беларуси

Баскетбольная команда "Цмоки-Минск" обыгрывает "Горизонт" и становится чемпионом женского чемпионата Беларуси 2016/2017. Победные кадры сегодня в Дне спорта.

  

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