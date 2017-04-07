Главная>>Агентство теленовостей>>Спорт>>Баскетболисты УНИКСа завершили выступление в Евролиге крупной победой
Спорт
RSS
Баскетболисты УНИКСа завершили выступление в Евролиге крупной победой
Скачать Поделиться

8 Апреля 2017 15:21

Баскетболисты УНИКСа завершили выступление в Евролиге крупной победой

Баскетболисты УНИКСа завершили выступление в Евролиге крупной победой над "Миланом" на выезде — 91:68. У центрового казанцев - белоруса Артема Параховского - 6 баллов, 4 подбора. "Милан" завершил регулярку Евролиги на последнем, 16-м месте. УНИКС - на строчку выше.  

Другие новости

2:0 в пользу белорусов 2:0 на карысць беларусаў 2-0 in favor of Belarusians 07.04.2017 19:16 / Спорт 2:0 в пользу белорусов

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =