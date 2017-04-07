Баскетболисты УНИКСа завершили выступление в Евролиге крупной победой

Спорт
8 Апреля 2017 15:21
Баскетболисты УНИКСа завершили выступление в Евролиге крупной победойБаскетболисты УНИКСа завершили выступление в Евролиге крупной победой над "Миланом" на выезде — 91:68. У центрового казанцев - белоруса Артема Параховского - 6 баллов, 4 подбора. "Милан" завершил регулярку Евролиги на последнем, 16-м месте. УНИКС - на строчку выше.
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