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Баскетболистки минского "Горизонта" потерпели поражение от рижской команды ТТТ
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31 Марта 2017 19:15

Баскетболистки минского "Горизонта" потерпели поражение от рижской команды ТТТ

Баскетболистки минского "Горизонта" потерпели разгромное поражение от прошлогоднего чемпиона рижской команды ТТТ в матче 1\4 финала Восточно-европейской лиги. Финал восьми проходит в словацком Кошице. Наши баскетболистки проиграли во всех четырех четвертях, общий счет 42-84. 

  

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