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Баскетболистки "Горизонта" со счетом 65:63 переиграли латвийский “Кибиркштис”
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2 Апреля 2017 15:10

Баскетболистки "Горизонта" со счетом 65:63 переиграли латвийский “Кибиркштис”

Баскетболистки "Горизонта" со счетом 65-63 переиграли латвийский “Кибиркштис” и заняли пятое место в финале восьми Восточно-европейской лиги в словацком Кошице. Решающей для белорусок стала вторая четверть, в которой "Горизонт" переиграл соперника 19-8. В первой и четвертой наши девушки уступили, а в третьей сыграли вничью. 

  

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