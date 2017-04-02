2 Апреля 2017 15:10

Баскетболистки "Горизонта" со счетом 65-63 переиграли латвийский “Кибиркштис” и заняли пятое место в финале восьми Восточно-европейской лиги в словацком Кошице. Решающей для белорусок стала вторая четверть, в которой "Горизонт" переиграл соперника 19-8. В первой и четвертой наши девушки уступили, а в третьей сыграли вничью.