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"Атромитос" сыграл вничью с лидером чемпионата Греции "Олимпиакосом"
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9 Февраля 2017 12:10

"Атромитос" сыграл вничью с лидером чемпионата Греции "Олимпиакосом"

"Атромитос" сыграл вничью с лидером чемпионата Греции "Олимпиакосом" в матче 1/4 финала Кубка страны. Встреча завершилась безголевой ничьей. Белорусы - голкипер Андрей Горбунов и полузащитник Дмитрий Бага - провели весь матч. Ответная игра пройдет 2 марта.

  

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