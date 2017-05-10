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"Атлетико" - "Реал" прямая трансляция в 21:40 на "Беларусь 2"
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10 Мая 2017 19:11

"Атлетико" - "Реал" прямая трансляция в 21:40 на "Беларусь 2"

Второй финалист Лиги чемпионов определится сегодня. "Атлетико" на "Висенте Кальдерон" принимает "Реал". У "сливочных" неплохой гандикап — в первом матче победа 3:0. Прямая трансляция встречи в 21:40 на телеканале "Беларусь 2".

  

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