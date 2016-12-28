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Артем Параховский третий год подряд признается лучшим баскетболистом Беларуси
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28 Декабря 2016 19:19

Артем Параховский третий год подряд признается лучшим баскетболистом Беларуси

Центровой казанского УНИКСа и сборной Беларуси Артем Параховский третий год подряд признается лучшим баскетболистом Беларуси. Таков результат традиционного опроса газеты "Прессбол". Рулевой минских "Цмокаў" Игорь Грищук стал лучшим тренером. Он опередил наставников женской и мужской сборных: Анатолия Буяльского и Александра Крутикова. Центровая турецкого "Фенербахче" Анастасия Веремеенко в восьмой раз в карьере признана лучшей баскетболисткой страны.   

 

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