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Артем Параховский - один из лучших в матче УНИКС - ЦСКА
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17 Января 2017 12:17

Артем Параховский - один из лучших в матче УНИКС - ЦСКА

В главном матче 13-го тура Единой лиги ВТБ белорусский центровой набрал 16 очков, сделал 8 подборов и 3 блок-шота, но казанцы уступили 91:105. В таблице УНИКС третий, ЦСКА лидирует. Белорусский клуб “Цмокі-Минск” на одиннадцатом месте. 

 

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