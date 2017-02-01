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Артем Челядинский подписал контракт с "Крумкачамi"
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1 Февраля 2017 12:16

Артем Челядинский подписал контракт с "Крумкачамi"

Об этом сообщает официальный сайт клуба. В прошлом сезоне защитник выступал за "Торпедо"-БелАЗ и минское "Динамо". В их составах он отыграл в общей сложности 21 матч и забил 4 гола. Ранее стан "воронов" пополнил голкипер Антон Амельченко.

  

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