Артем Челядинский подписал контракт с "Крумкачамi"

1 Февраля 2017 12:16

Об этом сообщает официальный сайт клуба. В прошлом сезоне защитник выступал за "Торпедо"-БелАЗ и минское "Динамо". В их составах он отыграл в общей сложности 21 матч и забил 4 гола. Ранее стан "воронов" пополнил голкипер Антон Амельченко.