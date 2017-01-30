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Артем Башлаков завоевывает первую медаль для Беларуси на зимней универсиаде в Казахстане
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30 Января 2017 15:15

Артем Башлаков завоевывает первую медаль для Беларуси на зимней универсиаде в Казахстане

Артем Башлаков завоевывает первую медаль для Беларуси на зимней универсиаде в Казахстане. В соревнованиях лыжных акробатов наш спортсмен взял серебро, уступив только китайцу Ли Джун Линю.

У женщин Вера Ляшкевич стала четвертой, уступив китаянке и двум представительницам Казахстана.

  

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