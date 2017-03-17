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Арина Соболенко вышла в финал турнира ITF в Китае
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18 Марта 2017 12:13

Арина Соболенко вышла в финал турнира ITF в Китае

Арина Соболенко - финалистка турнира ITF в китайском Шэньчжэне с призовым фондом 60 тысяч долларов. В ½-й белоруска обыграла хозяйку кортов - Лю Дзин Джин, 295-ю ракетку мира, 6:2, 6:1. Соболенко, напомним, в мировом рейтинге 142-я. 

  

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