Спорт
16 Марта 2017 12:16
Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Шэньчжэне
Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Шэньчжэне с призовым фондом 60 тысяч долларов. В 1/8 белоруска в двух сетах переиграла Чжан Кайчжэнь из Тайбэя - 6:1, 7:6. Соперница Соболенко по 1/4 - чешка Дениса Аллертова. Еще одна белорусская теннисистка Вера Лапко победила Нину Стоянович из Сербии - 6:3, 6:2. В четвертьфинале Лапко встретится с китаянкой Лу Цзин-Цзин. Владимир Игнатик в 1/8 проиграл немцу Максимилиану Мартереру - 6:4, 4:6, 6:7.
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