Арина Соболенко выходит в полуфинал теннисного турнира в Шэньчжэне

17 Марта 2017 12:10

Арина Соболенко без борьбы выходит в полуфинал теннисного турнира в китайском Шэньчжэне с призовым фондом 60 000 долларов. В одной четвертой белоруска должна была сыграть со 113-й ракеткой мира чешкой Денизой Аллертовой, но та не вышла на корт. В полуфинале Соболенко могла сыграть с Верой Лапко, но белоруска уступила китаянке Цзин Лю 3:6, 5:7.