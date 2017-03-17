Главная>>Агентство теленовостей>>Спорт>>Арина Соболенко выходит в полуфинал теннисного турнира в Шэньчжэне
Спорт
RSS
Арина Соболенко выходит в полуфинал теннисного турнира в Шэньчжэне
Скачать Поделиться

17 Марта 2017 12:10

Арина Соболенко выходит в полуфинал теннисного турнира в Шэньчжэне

Арина Соболенко без борьбы выходит в полуфинал теннисного турнира в китайском Шэньчжэне с призовым фондом 60 000 долларов. В одной четвертой белоруска должна была сыграть со 113-й ракеткой мира чешкой Денизой Аллертовой, но та не вышла на корт. В полуфинале Соболенко могла сыграть с Верой Лапко, но белоруска уступила китаянке Цзин Лю 3:6, 5:7.   

  

Другие новости

Рубрика "Матчбол" Рубрыка "Матчбол" 13.03.2017 18:54 / Спорт Рубрика "Матчбол"

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =