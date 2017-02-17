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Арина Соболенко с победы стартовала в квалификации теннисного турнира в Дубае
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17 Февраля 2017 12:16

Арина Соболенко с победы стартовала в квалификации теннисного турнира в Дубае

Арина Соболенко с победы стартовала в квалификации теннисного турнира в Дубае с призовым фондом более 2 с половиной миллионов долларов. 143-я в мире белоруска переиграла теннисистку из Украины Людмилу Киченок в двух сетах 7:5, 6:0. Поединок длился чуть более часа.

  

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