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Арина Соболенко проиграла в финале теннисного турнира ITF в Шэньчжэне
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19 Марта 2017 12:18

Арина Соболенко проиграла в финале теннисного турнира ITF в Шэньчжэне

Арина Соболенко проиграла в финале теннисного турнира ITF в Шэньчжэне - призовой фонд 60 тысяч долларов - 106 ракетке мира Екатерине Александровой 6-2, 7-5. Матч длился около часа.

 

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