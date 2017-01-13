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Арина Соболенко покидает турнир серии Большого шлема Australian Open
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13 Января 2017 12:15

Арина Соболенко покидает турнир серии Большого шлема Australian Open

Минус Арина Соболенко. Белоруска покидает первый в сезоне турнир серии Большого шлема Australian Open. Во втором раунде квалификации наша соотечественница потерпела поражение от китаянки Лю Фаньчжоу - 5:7, 6:3, 4:6. А вот Александра Саснович вышла в третий круг отбора, обыграв бразилианку Паулу Гонсалвеш - 4:6, 6:1, 6:3. В эти минуты Вера Лапко встречается с Онс Жабер из Туниса.

  

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