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Арина Соболенко покидает теннисный турнир в китайском Чжухае
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8 Марта 2017 15:20

Арина Соболенко покидает теннисный турнир в китайском Чжухае

В первом круге белоруска уступила хозяйке кортов Чжэн Сайсай в двух сетах - 5:7, 3:6.
  

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