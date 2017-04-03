Спорт
3 Апреля 2017 19:14
Арина Соболенко - обладательница престижной премии Heart Award
Такой выбор сделали болельщики. Белорусская теннисистка получила эту награду за блестящее выступление в матче первого раунда Мировой группы Кубка Федерации против команды Нидерландов.
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