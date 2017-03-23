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Арина Соболенко номинирована на премию Fed Cup
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24 Марта 2017 12:14

Арина Соболенко номинирована на премию Fed Cup

Арина Соболенко номинирована на премию Fed Cup, которая вручается за выдающуюся смелость на корте и преданность команде. На награду, голосование за которую начинается сегодня, претендуют словачка Ребекка Шрамкова, чешка Каролина Плишкова и будущая соперница белорусской сборной по полуфиналу Мировой группы Кубка Федерации Беларусь – Швейцария Тимеа Бачински.

  

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