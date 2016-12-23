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Арина Соболенко не смогла пробиться в финал теннисного турнира в Анкаре
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24 Декабря 2016 12:27

Арина Соболенко не смогла пробиться в финал теннисного турнира в Анкаре

Белоруска получила на соревнованиях первый номер, но в 1/2 уступила четвертой ракетке - Иване Йорович из Сербии - 5:7, 7:6, 6:7.

 

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