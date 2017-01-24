Арбитражный суд в Лозанне полностью оправдал белорусских гребцов

24 Января 2017 21:05

Накануне вечером спортивный арбитражный суд в Лозанне признал неправомерным годичное отстранение нашей мужской команды по гребле на байдарках и каноэ от международных стартов. Именно из-за этой надуманной и скорей всего умышленной дисквалификации белорусы пропустили Олимпиаду в Рио. Понесли большой финансовый и, конечно, серьезный моральный ущерб. Одних извинений теперь мало. Белорусская ассоциация каноэ и Национальный олимпийский комитет пойдут до конца, чтобы возместить потери и доказать международной федерации, что нельзя наказывать кого-то просто так, если у тебя нет доказательств.

Павел Капуцкий работал, можно с уверенностью сказать, на "победной" пресс-конференции. В этот момент олимпийский чемпион Пекина перестает говорить. Не может. И даже, казалось, видевший все Владимир Шантарович не справляется с комом в горле.

Их мучили девять месяцев. Все началось с внезапного обыска на тренировочной базе в городке Ля Тэмпль сюр Ле.

Не найдя ничего, кроме 16 таблеток запрещенного во Франции мельдония у тренера Геннадия Галицкого (да и то было разрешение), они начали говорить о массовых нарушениях допинговых правил. На основании того, что антидопинговое агентство Франции ведет расследование, Международная федерация каноэ отстранила мужскую команду Беларуси от Олимпиады.

Александр Богданович в Рио хотел поставить точку в своей 20-летней карьере. Получилось смазанное многоточие. Артем Козырь должен был выиграть медаль, вероятно, золотую, на дистанции 200 метров. В Токио его дисциплины уже не будет. Так и не найдя доказательств применения допинга, французы завершили расследование, а международный арбитраж принял сторону белорусов и снял дисквалификацию.

Отсутствие в Бразилии белорусов помогло немцам, французам, итальянцам. Олимпиады нас лишили незаконно. Но Международная федерация каноэ, как уж на сковородке, ошибку не признает и сегодня на своем сайте выразила разочарование решением CAS: "Исполком ICF остается привержен защите интересов гребли и гребцов и продолжит предпринимать необходимые меры, чтобы обеспечить честность и чистоту соревнований. Решение исполкома ICF о дисквалификации команды основывалось на доказательствах, полученных в результате конфискации различных веществ и медицинских материалов в ходе рейда французской полиции в тренировочном лагере сборной Беларуси в апреле прошлого года в Ля Тэмпль сюр Ле (Франция)".

Тренировочная база в Ля Тэмпль сюр Ле подходила нашей команде, но 12 февраля гребцы отправятся на сбор в Турцию. Начинается новый олимпийский цикл. Нужно хорошо подготовиться и избежать потерь. Сейчас они были большими.

Выиграна большая юридическая битва, но война продолжается. Следующие шаги белорусской стороны: собрать международную команду адвокатов, оценить уровень морального и материального ущерба и подать иск в федеральный суд Швейцарии. Международной федерации каноэ придется заплатить. Речь может идти о миллионах долларов.