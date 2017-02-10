Спорт
10 Февраля 2017 15:02
Антон Кушнир выиграл золото этапа Кубка мира по фристайлу в Корее
И начнем выпуск с радостной спортивной новости. Антон Кушнир выиграл золото этапа Кубка мира по фристайлу в Корее. Белорус опередил китайца Гуанпу и американца Мака Бохоннона. В общем зачете среди лыжных акробатов Кушнир пока занимает второе место. Александра Романовская остановилась в шаге от пьедестала. Больше никому из наших фристайлистов не удалось преодолеть квалификационный барьер. Следующий этап Кубка мира пройдет в белорусских Раубичах 25 февраля.
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