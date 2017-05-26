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Андрей Василевский и Ханс Подлипник-Кастильо стали победителями парного разряда на турнире в Шимкенте
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26 Мая 2017 15:25

Андрей Василевский и Ханс Подлипник-Кастильо стали победителями парного разряда на турнире в Шимкенте

Белорус Андрей Василевский и чилиец Ханс Подлипник-Кастильо стали победителями парного разряда на турнире в Шимкенте с призовым фондом $50 тыс. В финале белорусско-чилийский тандем взял верх над аргентинско-бельгийским дуэтом Хуан Пабло Паз/Клемент Гинс - 6:4, 6:1.

  

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