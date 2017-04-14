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Андрей Степанов покинул расположение хоккейной сборной Беларуси
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17 Апреля 2017 19:16

Андрей Степанов покинул расположение хоккейной сборной Беларуси

Об этом игрок написал в своем Instagram. Главный тренер Дэйв Льюис заявлял, что проведет совещание с тренерским штабом о возможном включении форварда в состав сборной.

Отметим, Степанов - лучший бомбардир сборной на чемпионате мира - 2016. В минувшем сезоне КХЛ провел 56 матчей и набрал 31 очко. Это лучший результат среди белорусских игроков.

  

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