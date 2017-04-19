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Андрей Стась - капитан сборной Беларуси на чемпионате мира по хоккею
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19 Апреля 2017 19:19

Андрей Стась - капитан сборной Беларуси на чемпионате мира по хоккею

Об этом сообщает официальный сайт минского "Динамо". Ассистентами Стася стали Александр Павлович и Владимир Денисов. Напомним, сборная Беларуси готовится к чемпионату мира, который в мае пройдет в Германии и Франции.

 

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