2 Мая 2017 19:30

Многократный чемпион мира по муай-тай Андрей Кулебин пропустит домашний планетарный форум из-за травмы. В весовой категории до 71 килограмма одного из лидеров белорусской сборной заменит Вадим Васьков. В составе нашей команды также Дмитрий Валент, Виталий Гурков и Алена Лешкевич. Чемпионат мира пройдет в минском Дворце спорта с 4 по 12 мая.