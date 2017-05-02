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Андрей Кулебин пропустит домашний планетарный форум из-за травмы
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2 Мая 2017 19:30

Андрей Кулебин пропустит домашний планетарный форум из-за травмы

Многократный чемпион мира по муай-тай Андрей Кулебин пропустит домашний планетарный форум из-за травмы. В весовой категории до 71 килограмма одного из лидеров белорусской сборной заменит Вадим Васьков. В составе нашей команды также Дмитрий Валент, Виталий Гурков и Алена Лешкевич. Чемпионат мира пройдет в минском Дворце спорта с 4 по 12 мая.

  

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