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Андрей Костицын продолжит карьеру в "Куньлунь Ред Стар"
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1 Июня 2017 15:19

Андрей Костицын продолжит карьеру в "Куньлунь Ред Стар"

Нападающий сборной Беларуси по хоккею Андрей Костицын продолжит карьеру в "Куньлунь Ред Стар". Об этом сообщили в пресс-службе китайского клуба. Соглашение рассчитано на один год. В прошлом сезоне Костицын выступал за хоккейный клуб "Сочи". Ранее сообщалось, что в услугах нападающего было заинтересовано минское "Динамо".

  

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