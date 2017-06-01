1 Июня 2017 15:19

Нападающий сборной Беларуси по хоккею Андрей Костицын продолжит карьеру в "Куньлунь Ред Стар". Об этом сообщили в пресс-службе китайского клуба. Соглашение рассчитано на один год. В прошлом сезоне Костицын выступал за хоккейный клуб "Сочи". Ранее сообщалось, что в услугах нападающего было заинтересовано минское "Динамо".