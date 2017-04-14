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Андрей Иваненко (инвестор ФК "Молодечно"): Мы не пришли просить деньги у города
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17 Апреля 2017 15:15

Андрей Иваненко (инвестор ФК "Молодечно"): Мы не пришли просить деньги у города

Инвестор футбольной команды из Молодечно Андрей Иваненко рассказал, как клуб собирается зарабатывать, почему трансляции со стадиона городского будут лучшими в стране, стоит ли ждать "Молодечно" в Высшей лиге.

Интервью с Андреем Иваненко смотрите сегодня в программе "Арена" на "Беларусь 1" в 19:20.

  

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