Андрей Асташевич назначен исполняющим обязанности первого вице-президента НОК Беларуси

26 Апреля 2017 15:20

Директор Республиканского центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта "Раубичи" Андрей Асташевич назначен исполняющим обязанности первого вице-президента Национального олимпийского комитета Беларуси. Сегодня Глава Администрации Президента Наталья Кочанова провела рабочее совещание с членами исполкома и руководителями структурных подразделений НОК, на котором обсуждались вопросы и задачи на ближайшую перспективу, главные из которых - подготовка к Олимпийским играм 2018 и 2020 годов, организация Вторых Европейских игр 2019 года в Беларуси, проведение олимпийского собрания. На посту вице-президента НОК Андрей Асташевич сменил Максима Рыженкова.