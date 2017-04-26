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Андрей Асташевич назначен исполняющим обязанности первого вице-президента НОК Беларуси
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26 Апреля 2017 15:20

Андрей Асташевич назначен исполняющим обязанности первого вице-президента НОК Беларуси

Директор Республиканского центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта "Раубичи" Андрей Асташевич назначен исполняющим обязанности первого вице-президента Национального олимпийского комитета Беларуси. Сегодня Глава Администрации Президента Наталья Кочанова провела рабочее совещание с членами исполкома и руководителями структурных подразделений НОК, на котором обсуждались вопросы и задачи на ближайшую перспективу, главные из которых - подготовка к Олимпийским играм 2018 и 2020 годов, организация Вторых Европейских игр 2019 года в Беларуси, проведение олимпийского собрания. На посту вице-президента НОК Андрей Асташевич сменил Максима Рыженкова.

  

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