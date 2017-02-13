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Анастасия Зезюлькина уступила экс-чемпионке мира в первом раунде чемпионата мира по шахматам
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13 Февраля 2017 15:19

Анастасия Зезюлькина уступила экс-чемпионке мира в первом раунде чемпионата мира по шахматам

Белорусская шахматистка Анастасия Зезюлькина проиграла в первом раунде чемпионата мира по шахматам. Турнир проходит в Иране. Анастасия уступила экс-чемпионке мира Анне Ушениной. Первая партия завершилась вничью. Во второй украинка была сильнее.

  

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